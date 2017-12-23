Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:40

Buscar

Últimas notícias
X

Fiscalização

Polícia Rodoviária Federal quer reduzir acidentes nas estradas

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/12/2017 às 09:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para intensificar a fiscalização nas estradas federais de todo o país no feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) iniciou hoje (22) – em todo o país - a Operação Integrada Rodovida.

A meta é reduzir os acidentes nas estradas federais. O lançamento oficial ocorreu às 9h, no Posto da PRF em Anápolis, em Goiás.

A operação priorizará ações integradas e simultâneas, envolvendo agências de fiscalização “com atuação coordenada visando somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes”.

A operação seguirá até 18 de fevereiro e abrangerá o período das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros.

Números

Na última operação Rodovida, entre 16 de dezembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, e de 17 de fevereiro de 2017 a 5 de março de 2017, foram fiscalizadas no país mais de um milhão e meio de pessoas, o que resultou em 588.067 autuações, sendo 8.551 de alcoolemia, 66.774 ultrapassagens irregulares e 4.783 de falta de uso de cadeirinha.

A fiscalização sobre o excesso de velocidade resultou em 521.877 flagrantes de motoristas.

Na rodovia Rio-Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, a concessionária CRT iniciou hoje esquema especial de plantão para o Natal, o que se estenderá até a noite de segunda-feira (25). Durante as festas natalinas, 157 mil veículos devem passar pela estrada.

Para facilitar o escoamento do trânsito, as obras em andamento ao longo da rodovia serão suspensas no período.

Operação Lei Seca é iniciada no Rio

Neste fim de ano, desenvolvida pelo governo do estado do Rio, a Operação Lei Seca vai intensificar a fiscalização e aumentar o cerco a motoristas que dirigem sob efeito de álcool.

A operação começa hoje por conta das festas de Natal. Segundo informações do governo estadual, 250 agentes participarão. Serão realizadas 98 operações no período do Natal e do Reveillon, envolvendo o Rio de Janeiro e o interior do Estado.

Hoje e nos dias 22, 23, 24 e 25 e 29, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, também ocorrerão ações educativas com agentes cadeirantes da Operação Lei Seca. Eles percorrerão regiões importantes da cidade como Rodoviária, bares, praças de pedágio e locais turísticos como a praia de Copacabana, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Lapa para alertar a população sobre os riscos da mistura do álcool com direção. E reforçarão a mensagem “Nunca dirija depois de beber”.

A circulação de pessoas e o trânsito neste período de festas são intensos. Segundo o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade, as equipes atuarão nas regiões de maior fluxo de veículos em todo o Estado do Rio.

“A chegada do fim de ano é um bom momento para refletir sobre nossas atitudes. Além de um problema de saúde pública, a segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e o Rio de Janeiro vem dando bons exemplos ao país”, disse.

Segundo ele, “o número de pessoas flagradas alcoolizadas ao volante caiu 43% desde que a operação Lei Seca foi iniciada em 2009”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo