Vendedor ambulante é morto a tiros na Praia de Copacabana

Na luz do dia
O vendedor ambulante Odair dos Santos levou quatro tiros na manhã de hoje (23) na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na altura do Posto 5, por volta de 10h, horário em que há grande movimentação de pedestres e banhistas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, também na zona sul, mas morreu antes de chegar à unidade.
Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos discutiam com o ambulante sobre a venda de cangas na praia antes do crime e, ao fim da discussão, um deles sacou uma arma e efetuou os disparos. Depois de atirar eles fugiram do local, mas deixaram para trás uma mochila com documentos, cangas e chaves de um carro.
Policiais militares que realizam as buscas pelos suspeitos já conseguiram localizar o carro que pertence a um dos suspeitos e o apreenderam. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.
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