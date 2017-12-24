Após discussão, jovem atira pedra contra ex-companheira

Policial
Os dois começaram a discutir por causa de um problema de saúde da filha, que teria que ser levada ao hospital
Uma jovem de 19 anos procurou a Delegacia de Polícia para comunicar um caso de violência doméstica ocorrido no início da manhã deste domingo (24).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que morou com o autor, também de 19 anos, por cerca de 2 anos e, desta união, tiveram uma filha, mas que há três meses estão separados. Na ocasião do crime, a criança estava passando mal e ela foi buscar ajuda com o jovem, para que ele fosse com ela até o hospital. Neste momento, os dois teriam começado a discutir e entraram em vias de fato, mas o autor teria ido além e jogado uma pedra em sua direção.
O caso foi registrado como 'Vias de Fato (Violência Doméstica)' no município de Paranaíba.
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