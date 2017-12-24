Incêndio toma conta de residência e ex-convivente é principal suspeito

Por volta de 23h do último sábado (23), a Polícia Militar foi acionada por populares, que noticiaram que uma residência estaria em chamas. Os oficiais se deslocaram até o local, onde foi constatada a veracidade dos fatos, e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, uma vez que o fogo já teria tomado toda a residência, construída de madeira, e a área estava perigosa.

A proprietária da casa, de 40 anos, explicou que havia se ausentado do local e que após um pequeno lapso de tempo, retornou e notou que sua moradia estava em chamas, que atingiram primeiramente o seu quarto. Para os oficiais, ela também relatou que avistou o seu ex-convivente saindo do local pelos fundos, pulando o muro e tomando rumo ignorado.

Foram realizadas diligências em vários pontos da cidade na tentativa de localizar o suspeito, mas os policiais não obtiveram sucesso.

A Delegacia de Polícia de Anaurilância, município onde o crime aconteceu, investiga o caso.