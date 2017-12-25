Condutor que estaria embriagado, perde controle e capota Hilux na BR-262

Um condutor de uma Hilux, ainda não identificado, ficou ferido depois de perder o controle da direção e capotar a caminhonete na tarde deste domingo (24), véspera de Natal. O acidente ocorreu na BR-262, próximo ao Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor, que estava aparentemente embriagado, seguia em sua caminhonete, com placas de Dourados, no sentido Terenos/Campo Grande.

Próximo ao Indubrasil, o motorista, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e capotou por diversas vezes às margens da rodovia. O veículo só parou na cerda de uma propriedade rural e por sorte não vinham carros no sentido contrário.

Após a capotagem, o carro parou com as rodas no chão e quando os Bombeiros chegaram o motorista já estava fora do carro. O condutor apresentava forte odor etílico e um corte ba boca.

O homem que foi levado à Santa Casa deve passar pelo teste de alcoolemia.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros permaneceu, preservando o local, até o registro da ocorrência pela PRF (Polícia Rodivária Federal).

A parte do teto, cabide, parabrisas e parachoques da caminhonete ficaram destruídos.