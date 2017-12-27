Cozinheiro é executado com mais de 20 tiros ao sair do serviço

Javier Paex, de 23 anos, foi executado com mais de 20 tiros de pistola na madrugada desta terça-feira (26), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã. O cozinheiro foi executado minutos depois de sair do restaurante onde trabalhava.

De acordo com informações do site MS em Foco, o cozinheiro voltava do restaurante onde trabalhava, na praça de alimentação do Shopping China, e seguia para a casa da irmã, no Bairro Austúrias.

No momento em que descia da moto, ele foi abordado e executado com diversos disparos. A família acredita que Javier tenha sido morto por engano, já que segundo parentes, ele não tinha ligações com o crime organizado na fronteira.

A polícia paraguaia esteve no local e investiga o caso.