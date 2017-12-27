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Campo Grande

Em discussão, padrasto corta pescoço e abdômen do enteado na Capital

PM foi acionada, mas autor fugiu

Daniele Valentin

Publicado em 27/12/2017 às 08:45

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Um homem de 36 anos ficou ferido durante a madrugada desta quarta-feira (27), depois de ser atacado pelo padrasto durante uma discussão. O caso aconteceu no Bairro Santa Luzia, em Campo Grande.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 0h30 equipe da Polícia Militar foi informada de que uma pessoa estava caída no chão e com ferimentos. No local, os PMs encontraram a vítima com um corte no pescoço e outro no abdômen.

Para os policiais, a vítima disse que durante uma discussão, o padrasto, de 38 anos, o feriu com um objeto que ele não soube identificar.

O rapaz foi socorrido por equipe do Corpo de bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino. O autor não foi encontrado e o caso registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

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