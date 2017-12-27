Policial sul-mato-grossense da Força Nacional é baleada na cabeça após reagir a assalto

Uma policial sul-mato-grossense que faz parte da Força Nacional e que está em Natal (RN) para suprir a ausência de policiamento ostensivo nas ruas da cidade acabou sendo baleada na madrugada desta quarta-feira (27), após reagir a um assalto. O tiro atingiu, de raspão, a cabeça.

Informações dão conta de que a oficial estava acompanhada de um outro agente no momento da ação dos criminosos. Eles estariam a pé e sem farda transitando pelo bairro Lagoa Seca, na Zona Leste da cidade, quando três homens armados se aproximaram em um carro e anunciaram o assalto. Ambos reagiram e trocaram tiros com os bandidos, mas ela acabou ferida. O outro policial, lotado na Paraíba, não sofreu qualquer tipo de ferimento.

Os criminosos foram presos, uma arma foi apreendida e a oficial de Mato Grosso do Sul foi encaminhada ao hospital para os procedimentos cabíveis.