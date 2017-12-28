Brasileiro e boliviano são presos em flagrante ao transportar quase 2 kg de cocaína em bagagens

Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante por tráfico de droga, em Presidente Epitácio, um brasileiro, de 24 anos, e um boliviano, de 37 anos, que transportavam quase dois quilos de cocaína em um ônibus abordado pela fiscalização na madrugada desta quarta-feira (27) no km 648 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Durante a vistoria no veículo, que realizava o itinerário Campo Grande (MS)–Belo Horizonte (MG) e transportava 28 passageiros, foi localizada no bagageiro externo uma mala pertencente ao brasileiro, um costureiro morador de Itapirapua (GO), dentro da qual havia uma mochila que apresentava um fundo falso que escondia quatro invólucros de cocaína.

No bagageiro interno, foi localizada outra mochila, pertencente ao boliviano, morador de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, que continha um fundo falso com mais quatro invólucros da mesma droga.

No total, os oito invólucros apreendidos pesaram 1,959 quilo de cocaína.

Segundo a polícia, o brasileiro alegou que havia recebido a droga na cidade de Corumbá (MS) e que a levaria até São Paulo (SP). O costureiro receberia a quantia de R$ 5 mil pelo serviço. Já o boliviano, segundo a polícia, nada declarou sobre o caso.

Ambos receberam voz de prisão em fragrante delito pelo crime de tráfico de droga. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente, onde os homens permaneceram presos, no aguardo da audiência de custódia, e ficaram recolhidos a droga, mochilas, bilhetes de passagem, aparelhos celulares e R$ 4,5 mil.