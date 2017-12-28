Cabos de energia e relógio medidor são furtados da torre da PRF

Furto Qualificado
Crime aconteceu na noite da última quarta-feira (27)
Um oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) procurou a Delegacia de Polícia para registrar um furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo ocorrido na noite da última quarta-feira (27).
De acordo com o boletim de ocorrência, ele compareceu ao posto policial do município de Maracajú, relatando que recebeu um aviso via e-mail referente ao alarme que fica localizado em uma torre da PRF, na BR-267. Após ler o conteúdo da mensagem, ele se deslocou até o local indicado, onde verificou que haviam cortado a cerca que protege a torre e furtado cabos de energia, além de um relógio medidor de energia.
Ainda conforme o registro policial, o oficial não soube informar a quantidade de cabos furtados, mas relatou que o local não possui câmeras, apenas o sistema de alarme.
As autoridades do município seguem investigando o crime.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS