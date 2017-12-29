Foragido é preso pela PM após ameaçar matar mulher em lanchonete

Dois Irmãos do Buriti
Prisão ocorreu durante a “Operação Boas Festas”
Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM prendeu um foragido de 25 anos, na noite desta quinta-feira (28) em Dois Irmãos do Buriti. O procurado foi abordado após ameaçar matar uma mulher em uma lanchonete da cidade.
Durante a abordagem, os militares também constataram que o jovem estava com um mandado de prisão em aberto.
Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti. A prisão ocorreu durante a “Operação Boas Festas”, que visa garantir maior segurança as pessoas neste fim de ano.
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