Foragido é preso pela PM após ameaçar matar mulher em lanchonete

Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM prendeu um foragido de 25 anos, na noite desta quinta-feira (28) em Dois Irmãos do Buriti. O procurado foi abordado após ameaçar matar uma mulher em uma lanchonete da cidade.

Durante a abordagem, os militares também constataram que o jovem estava com um mandado de prisão em aberto.

Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti. A prisão ocorreu durante a “Operação Boas Festas”, que visa garantir maior segurança as pessoas neste fim de ano.