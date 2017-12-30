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Jovem é encontrado baleado e com carro incendiado em Campo Grande

Polícia investiga se foi tentativa de latrocínio ou acerto de contas

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 14:00

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Um jovem de 23 anos foi encontrado baleado, na madrugada de hoje (30), por volta das 3h30, na avenida Evelina Selingardi, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele tinha marcas de tiros nas duas pernas e no braço, além de cortes na cabeça.

À polícia, ele relatou que dois homens haviam roubado o carro dele, um Corsa Classic. O veículo foi encontrado próximo à ponte do bairro Penfigo, completamente incendiado.

De acordo com o delegado plantonista da Depac Piratininga, Cleverson Alves dos Santos, a polícia trabalha com duas linhas de investigação: tentativa de latrocínio ou acerto de contas. “Temos relatos de testemunhas de que houve uma discussão anterior entre a vítima e os autores”, comenta.

O delegado explica que durante a investigação do caso várias versões foram relatadas por testemunhas. “Teve gente que disse que houve uma discussão entre os autores e a vítima, outro depoimento conta que a vítima foi retirada de dentro do carro pelos autores, e ainda a versão do baleado”, pontua.

Segundo o delegado, a vítima cumpre condicional por tráfico de drogas e ainda tem passagens por roubo e porte ilegal de armas. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa, com estado de saúde estável.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga e está sendo investigado. Até o momento, os autores não foram presos.

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