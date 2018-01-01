Jovem assassina mulher e, em seguida, comete suicídio

Um caso de homicídio simples seguido de suicídio chocou a população que ainda estava comemorando a chegada de um novo ano durante a madrugada desta segunda-feira (1º).

Conforme o boletim de ocorrência, a perícia que compareceu ao local constatou que o jovem identificado como F. S. M. F., de 20 anos, teria matado M. de F. de J., de 34 anos, e, em seguida, cometido suicídio utilizando uma corda amarrada em uma viga no interior da residência.

O crime aconteceu no município de Nova Alvorada do Sul.