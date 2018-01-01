Jovem assassina mulher e, em seguida, comete suicídio

Policial
Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º)
Um caso de homicídio simples seguido de suicídio chocou a população que ainda estava comemorando a chegada de um novo ano durante a madrugada desta segunda-feira (1º).
Conforme o boletim de ocorrência, a perícia que compareceu ao local constatou que o jovem identificado como F. S. M. F., de 20 anos, teria matado M. de F. de J., de 34 anos, e, em seguida, cometido suicídio utilizando uma corda amarrada em uma viga no interior da residência.
O crime aconteceu no município de Nova Alvorada do Sul.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS