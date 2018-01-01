Policial militar é baleada no pescoço a caminho do primeiro dia de trabalho

Violência
Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia
Uma policial militar foi baleada no pescoço na manhã desta segunda-feira (1º), a caminho do primeiro dia de trabalho. De acordo com o subtenente da Polícia Militar Veridiano Moiá, Sara Valeska de Oliveira Barreto foi baleada na porta de casa, quando saía de casa para o trabalho junto com uma colega, também policial.
Ela foi abordada por um grupo de homens armados que dirigia um carro, que tentaram assaltar as policiais e dispararam quando Sara dirigiu em marcha à ré para evitar o crime. O tiro perfurou o para-brisa do veículo e atingiu o pescoço da vítima. Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia.
Conforme o subtenente, o crime ocorreu por volta das 5h30 desta segunda, no Bairro Damas, e a policial chegou ao Hospital Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza, por volta das 6h.
Na unidade, a policial passou pelas de endoscopia e ressuscitação e deve passar ainda por uma cirurgia para retirada da bala. "Foi um tiro de uma certa gravidade, mas graças a Deus ela no momento não corre risco de morte. A bala se encontra alojada na região do pescoço e ela se submeterá a uma cirurgia para retirada desse projétil", disse o policial.
Conforme o subtenente da Polícia Militar Veridiano, ela apresenta estado estável de saúde.
1º dia de trabalho
Sara Valeska faz parte da mais recente turma de policiais a atuar nas ruas do Ceará. Ela se formou em 28 de dezembro de 2017, em uma turma de 1.305 agentes de segurança, sendo 67 mulheres.
A formação faz parte da terceira turma de candidatos aprovados em um concurso da Polícia Militar com um total de 4,2 mil vagas.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS