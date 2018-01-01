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Violência

Policial militar é baleada no pescoço a caminho do primeiro dia de trabalho

Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia

Renan Nucci

Publicado em 01/01/2018 às 15:43

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Uma policial militar foi baleada no pescoço na manhã desta segunda-feira (1º), a caminho do primeiro dia de trabalho. De acordo com o subtenente da Polícia Militar Veridiano Moiá, Sara Valeska de Oliveira Barreto foi baleada na porta de casa, quando saía de casa para o trabalho junto com uma colega, também policial.

Ela foi abordada por um grupo de homens armados que dirigia um carro, que tentaram assaltar as policiais e dispararam quando Sara dirigiu em marcha à ré para evitar o crime. O tiro perfurou o para-brisa do veículo e atingiu o pescoço da vítima. Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia.

Conforme o subtenente, o crime ocorreu por volta das 5h30 desta segunda, no Bairro Damas, e a policial chegou ao Hospital Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza, por volta das 6h.

Na unidade, a policial passou pelas de endoscopia e ressuscitação e deve passar ainda por uma cirurgia para retirada da bala. "Foi um tiro de uma certa gravidade, mas graças a Deus ela no momento não corre risco de morte. A bala se encontra alojada na região do pescoço e ela se submeterá a uma cirurgia para retirada desse projétil", disse o policial.

Conforme o subtenente da Polícia Militar Veridiano, ela apresenta estado estável de saúde.

1º dia de trabalho

Sara Valeska faz parte da mais recente turma de policiais a atuar nas ruas do Ceará. Ela se formou em 28 de dezembro de 2017, em uma turma de 1.305 agentes de segurança, sendo 67 mulheres.

A formação faz parte da terceira turma de candidatos aprovados em um concurso da Polícia Militar com um total de 4,2 mil vagas.

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