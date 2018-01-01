Por suposto furto, homem é agredido por trio após virada do ano

Lesão Corporal Dolosa
Caso aconteceu por volta de 05h30 desta segunda-feira (1º)
Por volta de 05h30 desta segunda-feira (1º), após ronda policial, um trio foi abordado por estar agredindo um homem por conta de um suposto furto de celular, que teria ocorrido durante a festa da virada do ano.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os autores foram vistos correndo atrás da vítima e, em seguida, derrubando-a e agredindo-a com chutes, socos pela cabeça, braço e corpo. Por conta das agressões, apresentava lesões pela face, orelha, braços e ombro esquerdo, bem como a imobilidade de um de seus dedos, que estava muito inchado.
Após a intervenção policial, os agressores informaram que o homem havia levado o aparelho celular de um deles, fato que foi negado pela vítima.
Até o momento, não há novas informações sobre o caso, que ocorreu no município de Jardim.
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