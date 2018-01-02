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Corpo de homem é encontrado com mãos e pés amarrados na fronteira

Segundo a polícia, a vítima foi morta há pelo menos 10 dias

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2018 às 17:45

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O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com pés e mãos amarrados em uma estrada vicinal na tarde desta terça-feira (2) em Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima foi morta há pelo menos 10 dias.

De acordo com o site Porã News, populares encontraram o homem em uma estrada vicinal que faz fronteira com o Brasil. A polícia foi chamada e se deparou com o corpo já em avançado estado de decomposição. A vítima ainda estava com a mãos e pés amarrados e pode ter sido executada a pelo menos dez dias.

Nenhuma documentação foi encontrada e por conta do estado do corpo, o homem ainda não foi identificado. Segundo o site local, elas caraterísticas da execução, o crime pode estar ligado ao ajuste de contas entre integrantes do crime organizado que atua na fronteira Brasil e Paraguai.

A vítima foi levada para o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) e a polícia paraguaia investiga o caso.

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