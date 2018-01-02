Durante tentativa de homicídio, jovem acaba atingido por nove tiros

Policial
Crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (02)
Um jovem de 23 anos identificado como E. dos S. M. sofreu, na madrugada desta terça-feira (02), uma tentativa de homicídio por pessoas até o momento não identificadas.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso quando a vítima já estava no hospital e impossibilitado de falar devido aos ferimentos provocados pela arma de fogo.
A equipe médica informou que ele havia sido levado até a Unidade de Saúde em um Gol CLI de cor branca, mas não soube dizer a placa do veículo, nem o nome dos indivíduos que fizeram o transporte do ferido.
Ainda segundo as informações, a vítima, devidamente qualificada pela mãe, aparentava ter levado nove disparos.
O caso aconteceu em Dourados e a Polícia Civil do município segue com as investigações pertinentes.
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