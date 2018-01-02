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Homem fica com intestino exposto após tentativa de assassinato em via rural

Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (1º)

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/01/2018 às 11:41

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Um homem de 26 anos identificado como F. O. ficou com o intestino exposto após uma tentativa de homicídio em uma via rural de Mato Grosso do Sul ocorrida na noite da última segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares, que informaram que um homem havia sido esfaqueado e estaria caído ao solo, com o intestino exposto e deitado em posição fetal. 

Em ato contínuo, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou o socorro da vítima que, consciente e orientada, declarou que o autor do crime foi seu sogro, V. M. de S., de 44 anos, que teria lhe dado um golpe de faca após o início de uma briga.

Em diligências, os policiais encontraram a esposa da vítima, M. T., que disse residir com seu esposo e seu pai. À equipe de oficiais, ela relatou que não presenciou o momento dos fatos, informando apenas que seu genitor alegou ter sido agredido pela vítima com dois tapas no rosto e, por esse motivo, teria dado a facada e, em seguida, tomado rumo ignorado, dizendo que chamaria uma ambulância.

O suspeito, até o momento, não foi localizado. A vítima foi encaminhada para o Hospital Beneficente Elmira Silvério, em Sidrolândia, município onde o crime ocorreu. A Polícia Civil segue investigando o caso.

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