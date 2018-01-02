Polícia acredita que criança de dez anos morreu depois de ser espancada

Policial
Vítima estava internada desde segunda-feira com diversas lesões
A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de dez anos moradora na reserva indígena de Dourados, ocorrida na manhã desta terça-feira, no Hospital da Vida. A suspeita é de que a vítima tenha sido espancada pelo tio.
Jongles Arce de Souza, de 10 anos, estava internado desde ontem no Hospital da Missão, com diversas lesões provocadas supostamente pelo agressor. Em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido, mas não resistiu.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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