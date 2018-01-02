Polícia acredita que criança de dez anos morreu depois de ser espancada

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de dez anos moradora na reserva indígena de Dourados, ocorrida na manhã desta terça-feira, no Hospital da Vida. A suspeita é de que a vítima tenha sido espancada pelo tio.

Jongles Arce de Souza, de 10 anos, estava internado desde ontem no Hospital da Missão, com diversas lesões provocadas supostamente pelo agressor. Em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido, mas não resistiu.