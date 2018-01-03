Menor se apresenta e nega ter agredido sobrinho que morreu após ser espancado

O adolescente indígena de 12 anos, apontado como autor das agressões que levaram Jongles Arce de Souza, seu sobrinho de apenas 10 anos, à morte, se apresentou na tarde da última terça-feira (02) na Delegacia de Dourados e negou participação no fato. Ele apontou outra criança, de 8 anos, como responsável pelo espancamento a vítima.

O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar ainda na segunda (1º) e, apesar da versão do adolescente, que é tio da vítima, Jongles o teria apontado como autor das agressões.

Após depor, o rapaz foi liberado e a polícia continuará as investigações. O menino de 8 anos deve ser chamado para prestar depoimento nos próximos dias.

Caso

Tudo teria tido início no último dia 26 de dezembro de 2017, quando, de acordo com o depoimento do suspeito, os três jogavam bola na Aldeia Bororó e, após discussão, as duas crianças começaram a brigar.

Em determinado momento, o garoto de oito anos derrubou Jongles e começou a desferir chutes em sua cabeça, tórax e pernas. Em seguida, em posse de um pedaço de madeira, continuou as agressões.

Ao término da briga, todos teriam deixado o local, porém a vítima começou a passar mal e foi levada até o Hospital da Missão, onde recebeu alta em seguida. Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", o menor foi encaminhado ao Hospital da Vida, devido a gravidade dos ferimentos, mas não resistiu.

As equipes policiais do município seguem investigando o caso.

*Com informações do Dourados News