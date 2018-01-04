Menor é apreendido depois de furtar mais de R$ 5 mil em loja de Aquidauana

Flagrante
Em dezembro, ele já havia subtraído R$ 2 mil e o celular da proprietária do local
Adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar de Anastácio nesta quinta-feira, depois de furtar R$ 5.745,00 do caixa de uma loja localizada no Bairro Alto, em Aquidauana. Em dezembro, ele já havia subtraído R$ 2 mil e o celular da proprietária do local.
Conforme apurado, o menor chegou ao estabelecimento que fica na Rua Estevão Alves Correa nesta tarde e, se aproveitando de que a proprietária estava distraída atendendo cliente, conseguiu entrar em uma área restrita e teve acesso aos valores.
Ao percebê-lo saindo de forma suspeita, a vítima verificou o caixa e deu falta do dinheiro, acionando imediatamente a polícia. Ele foi flagrado com a quantia transitando pelo Bairro Alto, próximo ao cemitério. Ele também estava com o celular da vítima tomado na ação anterior, registrada em 21 de dezembro. O menor é residente em Aquidauana.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS