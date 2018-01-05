Homem visita ex para espancá-la diariamente e diz que vai matá-la

Violência doméstica
Agressor afirma que vai arrancar a cabeça dela; polícia investiga ameaças
Uma mulher de 51 anos moradora na região central de Jardim procurou a Delegacia de Polícia Civil do município para denunciar o ex, que a espanca quase que diariamente e afirma que vai matá-la. O caso mais recente ocorreu ontem. O autor, que tem 45 anos, não foi encontrado.
Conforme relataddo pela vítima, o agressor chegou à residência, tirou o cinto e passou a atacá-la. Em seguida, arrombou a porta do quarto e puxou os cabelos dela com tanta força, que os fios saíram nas mãos dele. Violento, ainda bateu com a cabeça da mulher no chão várias vezes, deixando-a com ferimentos.
Depois de tudo, fugiu rumo à cidade de Bela Vista. Abalada, a vítima relatou que as agressões são diárias e que constantemente o homem ameaça matá-la, dizendo que irá arrancar a cabeça dela como exemplo, para que todos possam ver. Ela solicitou medidas protetivas e espera pela prisão do autor.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS