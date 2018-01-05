Homem visita ex para espancá-la diariamente e diz que vai matá-la

Uma mulher de 51 anos moradora na região central de Jardim procurou a Delegacia de Polícia Civil do município para denunciar o ex, que a espanca quase que diariamente e afirma que vai matá-la. O caso mais recente ocorreu ontem. O autor, que tem 45 anos, não foi encontrado.

Conforme relataddo pela vítima, o agressor chegou à residência, tirou o cinto e passou a atacá-la. Em seguida, arrombou a porta do quarto e puxou os cabelos dela com tanta força, que os fios saíram nas mãos dele. Violento, ainda bateu com a cabeça da mulher no chão várias vezes, deixando-a com ferimentos.

Depois de tudo, fugiu rumo à cidade de Bela Vista. Abalada, a vítima relatou que as agressões são diárias e que constantemente o homem ameaça matá-la, dizendo que irá arrancar a cabeça dela como exemplo, para que todos possam ver. Ela solicitou medidas protetivas e espera pela prisão do autor.