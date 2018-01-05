Menor apreendido após furtar mais de R$ 5 mil de loja já foi liberado

O menor de 16 apreendido em flagrante pela Polícia Militar na última quinta-feira (04), foi ouvido e, em seguida, liberado pela Delegacia de Polícia sob a custódia de sua irmã.

De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", que foi até a delegacia do município na manhã desta sexta-feira (05) para acompanhar os desdobramentos do caso, o processo do crime foi encaminhado ao Fórum do Tribunal de Justiça e ele responderá ao mesmo em liberdade.

Caso

Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", depois de furtar R$ 5.745,00 do caixa de uma loja localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, o jovem foi detido por oficiais da PM. Em dezembro, ele já havia subtraído R$ 2 mil e o celular da proprietária do local.

Conforme apurado, o menor chegou ao estabelecimento, que fica na Rua Estevão Alves Corrêa e, se aproveitando de que a proprietária estava distraída atendendo cliente, conseguiu entrar em uma área restrita e teve acesso aos valores.

Ao percebê-lo saindo de forma suspeita, a vítima verificou o caixa e deu falta do dinheiro, acionando imediatamente a polícia. Ele foi flagrado com a quantia transitando pelo Bairro Alto, próximo ao cemitério. Ele também estava com o celular da vítima tomado na ação anterior, registrada em 21 de dezembro. O menor é residente em Aquidauana.