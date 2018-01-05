Mulher flagra ex com outra na cama e bate nos dois em Aquidauana

Confusão
Vítimas sofreram ferimentos leves
Uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar por agredir o ex-marido e outra mulher depois de flagrá-los dormindo juntos na Vila Eliane, em Aquidauana. As vítimas foram atingidas por golpes com sapato de salto alto, sofrendo lesão.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem, de 31 anos, dormia com a outra mulher quando foram supreendidos com a violência. A mulher que estava no local teve lesão no lado esquerdo da cabeça e o homem diversas escoriações.
A PM foi acionada e encaminhou a autora, juntamente com as vítimas, para a Delegacia de Polícia Civil. Ela alegava não ter admitido a relação dos dois na casa onde o casal vivia, e agora vai responder por lesão corporal dolosa (violência doméstica).
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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