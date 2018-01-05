Mulher flagra ex com outra na cama e bate nos dois em Aquidauana

Uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar por agredir o ex-marido e outra mulher depois de flagrá-los dormindo juntos na Vila Eliane, em Aquidauana. As vítimas foram atingidas por golpes com sapato de salto alto, sofrendo lesão.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem, de 31 anos, dormia com a outra mulher quando foram supreendidos com a violência. A mulher que estava no local teve lesão no lado esquerdo da cabeça e o homem diversas escoriações.

A PM foi acionada e encaminhou a autora, juntamente com as vítimas, para a Delegacia de Polícia Civil. Ela alegava não ter admitido a relação dos dois na casa onde o casal vivia, e agora vai responder por lesão corporal dolosa (violência doméstica).