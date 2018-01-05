PRF apreende carreta lotada de maconha; droga está sendo pesada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje, carregamento de maconha que seguiria para São Paulo. A abordagem foi na BR-463, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A grande quantidade de carga está sendo pesada na Delegacia de Polícia Federal.

Conforme apurado, durante fiscalização, os policiais deram ordem de parada para o veículo conduzido por um homem de 32 anos. O motorista estava nervoso e não soube informar os motivos e as circunstâncias da viagem, o que despertou a desconfiança dos policiais.

Em inspeção ao compartimento de carga, os policiais encontraram em um fundo falso do assoalho inúmeros tabletes de maconha. Questionado sobre o entorpecente, o condutor afirmou que tinha ido para a fronteira ontem, e no dia de hoje pegou a carreta, já carregada, no Paraguai.

O destino seria a cidade de São Paulo, onde receberia pelo transporte da droga. Os veículos não tinham queixa de furto/roubo ou qualquer outro tipo de restrição.