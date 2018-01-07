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R$ 1,7 milhão

Funcionários são presos ao tentarem furtar carga de carne na Capital

Vigias perceberam que o compartimento de carga foi aberto e acionaram o administrador da empresa

Renan Nucci

Publicado em 07/01/2018 às 11:27

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Dois homens, de 26 e 29 anos, funcionários de uma empresa transportadora, foram presos ao serem flagrados tentando furtar carga de carne avaliada em R$ 1,7 milhão, pertencente ao frigorífico JBS, na noite de ontem, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, caminhão baú carregado com a carne estava no pátio da empresa transportadora, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Vigias perceberam que o compartimento de carga foi aberto e acionaram o administrador da empresa.

No local, o empresário encontrou um dos funcionários, identificado como Adriel Lima de Oliveira, saindo da câmara fria do veículo, de onde estavam furtadas as peças de carne. Eduardo Silva de Moura, também funcionário, estava no local ajudando no furto.

Após o flagrante, dupla confessou a tentativa de furto e mostrou ao patrão como fizeram para entrar no compartimento de carga do caminhão sem romper o lacre.

Suspeitos foram presos e a encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, onde o caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas, na forma tentada.

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