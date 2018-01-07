Homem é morto a facadas nesta manhã em favela

Homem identificado apenas como Jefferson Rocha foi assassinado a facadas no início da manhã deste domingo, em uma favela localizada na Rua Jorge Budib, região do Parque Isabel Garden, em Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não encontrou suspeitos.

No local, moradores evitaram falar sobre o ocorrido. O corpo de Jeferson será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Camo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.