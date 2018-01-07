Mulher diabética morre depois de beber 4 latas de cerveja

Uma mulher de 47 anos morreu nesta madrugada, na cidade de Aparecida do Taboado, depois de beber 4 latas de cerveja. A vítima era diabética e passou mal, falacendo a caminho do hospital.

O marido registou no boletim de ocorrência que a esposa bebeu à noite e foi dormir. Por volta das 3 horas, ela acordou com vômito e fortes dores abdominais.

A família tentou levá-la ao pronto socorro, mas ela fico inconsciente antes que pudesse entrar no carro. Mesmo assim, foi encaminhada à unidade de saúde, chegando sem sinais vitais. A equipe médica tentou reanimação, mas sem sucesso.