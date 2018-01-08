Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:45

Buscar

Últimas notícias
X

Meio ambiente

PMA alerta que jogar resíduos em via pública pode gerar multa e até prisão

Nesse fim de semana, por exemplo, a PMA autuou um homem de 33 anos por lançamento de resíduos em local inadequado

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2018 às 18:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar Ambiental (PMA) alerta que jogar resíduos em via pública pode resultar em multa de no mínimo R$ 5 mil e até prisão, caso a ação provoque danos ambientais, como contaminação do ar ou do lençol freático.

Nesse fim de semana, por exemplo, a PMA autuou um homem de 33 anos por lançamento de resíduos em local inadequado. O infrator foi surpreendido na madrugada de domingo (7.1), depois que os policiais ambientais confirmaram denúncias de que ele realizava disposição inadequada de resíduos de poda de árvores em via pública no bairro Vila Marli.

O infrator, residente em Campo Grande, despejava um caminhão caçamba lotado de resíduos. O veículo foi apreendido e o autuado foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 e notificado a remover o lixo depositado ilegalmente.

Segundo a PMA, nos casos em que o material depositado em via pública provocar algum tipo de prejuízo ambiental como contaminação do lençol freático ou poluição do ar, o autor pode responder por crime ambiental e a pena, além da multa, é reclusão de 1 a 4 anos.

Para reforçar o combate a esse tipo de infração e crime ambiental, a PMA estuda a formalização de um convênio com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbanístico (Semadur) da Capital. A intenção é não só intensificar a fiscalização, mas também aumentar o rigor das punições, diante do aumento de ocorrências dessa natureza.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo