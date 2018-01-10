Continuam as buscas por homem desaparecido em córrego de Terenos

Família de Aquidauana
Leandro se afogou no último domingo
Continuam nesta quarta-feira as buscas por Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos.
O Corpo de Bombeiros da região retomou as buscas pela manhã e continuará com o trabalho até que o corpo, com ou sem vida, seja encontrado. As chuvas da região comprometem a navegação.
Caso
Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", ele, que era casado e pai de duas meninas, trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou. A família dele reside em Aquidauana e acompanha as buscas.
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