Homem assassinado em fazenda é velado na casa de familiares, em Aquidauana

Está sendo velado neste momento na Rua Mil, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, o corpo de Jeferson Rodrigues Cogo, de 25 anos, assassinato na noite de ontem na zona rural de Anastácio. De acordo com a família, o sepultamento está marcado para às 8 horas de amanhã, no cemitério municipal de Anastácio.

Conforme noticiado, a vítima foi morta a facadas por Sebastião José Muniz, de 49 anos, o Nenezão, em uma fazenda localizada na estrada de acesso ao Pequi. O crime teria sido motivo após discussão enquanto vítima e autor bebiam. José teria pedido para que Jeferson parasse de beber, para que não comprometesse o trabalho da manhã seguinte.

A vítima, sob efeito de álcool, atirou um prato de comida na direção de José que, por sua vez, revidou dando uma facada no abdômen. Jeferson não resistiu e morreu no local. A polícia foi acionada e prendeu o assassino no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares por volta das 14 horas de hoje.