Homem assassinado em fazenda é velado na casa de familiares, em Aquidauana

Luto
Jeferson Rodrigues Cogo foi morto durante discussão na noite de ontem
Está sendo velado neste momento na Rua Mil, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, o corpo de Jeferson Rodrigues Cogo, de 25 anos, assassinato na noite de ontem na zona rural de Anastácio. De acordo com a família, o sepultamento está marcado para às 8 horas de amanhã, no cemitério municipal de Anastácio.
Conforme noticiado, a vítima foi morta a facadas por Sebastião José Muniz, de 49 anos, o Nenezão, em uma fazenda localizada na estrada de acesso ao Pequi. O crime teria sido motivo após discussão enquanto vítima e autor bebiam. José teria pedido para que Jeferson parasse de beber, para que não comprometesse o trabalho da manhã seguinte.
A vítima, sob efeito de álcool, atirou um prato de comida na direção de José que, por sua vez, revidou dando uma facada no abdômen. Jeferson não resistiu e morreu no local. A polícia foi acionada e prendeu o assassino no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares por volta das 14 horas de hoje.
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