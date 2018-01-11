PMA encontra plantação de maconha em chácara invadida

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá foi acionada para averiguar, na última quarta-feira (10), uma denúncia de desmatamento em uma chácara invadida no perímetro urbano de Ladário e, lá, foi surpreendida ao encontrar um plantio, no mínimo, curioso.

No local, a equipe encontrou três pés de maconha, entre outras plantas. Uma mulher que se encontrava na propriedade informou que seu marido, que vendia o entorpecente na região, era o responsável pelas plantas e passou o endereço onde o mesmo poderia ser encontrado, um lava-jato, onde trabalhava. Os oficiais acionaram o 6º Batalhão de Polícia Militar, que mandou uma equipe e prendeu o acusado, que estava com duas pequenas trouxas de maconha no momento da prisão.

A PMA apreendeu as plantas e os policiais encaminharam o criminoso e o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental