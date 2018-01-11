Polícia captura jiboia com 1,3m em terreno de sindicato na Capital

Vida silvestre
Animal foi encaminhado ao Cras
A Polícia Militar Ambiental capturou ontem uma serpente da espécie boa constrictor (jiboia). Funcionários do Sindicato da Polícia Civil (Sinpol), em Campo Grande, acionaram a PMA, quando avistaram o animal no jardim da sede do sindicato, localizado no bairro José Abraão.
A serpente foi capturada e encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras). A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.
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