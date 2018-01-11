PRF apreende mais de 2 mil pneus contrabandeados em MS

Na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de dois mil pneus contrabandeados, na BR-262, em Três Lagoas. A carga era transportada em uma carreta conduzida por um homem de 45 anos, com placas de Dourados.

Em fiscalização ao reboque, a equipe encontrou vários pneus de origem estrangeira que somaram 2.300. O material, que foi apreendido, iria de Ponta Porã para Mogi Mirim/SP. O motorista foi preso e poderá responder pelo crime de contrabando.