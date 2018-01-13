Funcionária vaza fotos de cadáveres e deve ser afastada

Capital
Contratada por terceirizada pela prefeitura foi denunciada nesta manhã
Funcionária de empresa terceirizada que trabalha na higienização do Serviço Municipal de Verificação de Óbito (SVO) foi denunciada na manhã deste sábado à Polícia Civil, por vazar fotos de cadáveres em grupo de WhatsApp. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a prefeitura solicitou afastamento da mulher.
De acordo com a Polícia Civil, Sandra Araújo, técnica em necropsia do SVO, registrou o boletim de ocorrência depois de flagrar a funcionária manuseando o celular no local onde estavam o mortos que seriam submetidos a exames, na última segunda-feira - o SVO recebe apenas casos de morte natural; vítimas de violência são encaminhadas ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Na ocasião, os corpos foram fotografados e as imagens espalhadas na internet.
Esta não foi a primeira vez que a investigada cometeu tal delito. Em 2016 e em 2017 ela já havia sido advertida, mas como insistiu na reincidência, acabou denunciada. Provas como registros de conversas e prints do WhatsApp foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.
Por meio da assessoria de comunicação, a Sesau lamentou o ocorrido e afirmou que, por se tratar de serviço terceirizado, a empresa Megaserv, responsável pela funcionária, foi comunicada do pedido de afastamento imediato. A secretaria vai contribuir com as investigações e aguarda o resultado do inquérito. As informações obtidas vão auxiliar na atualização de procedimentos de segurança no SVO.
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