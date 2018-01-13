Homem é esfaqueado pelo irmão e fica com faca cravada nas costas

Confusão
Briga aconteceu durante bebedeira
Abraão Morais de Brito foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por esfaquear o irmão Nilson Morais de Brito, na noite de ontem, em Coxim. A vítima chegou a ficar com parte da faca cravada nas costas.
Segundo o site Edição MS, os irmãos ingeriam bebidas alcoólicas em uma residência na Vila Bela, quando se desentenderam e partiram para a briga. Nilson foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Abraão foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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