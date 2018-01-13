Homem é esfaqueado pelo irmão e fica com faca cravada nas costas

Abraão Morais de Brito foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por esfaquear o irmão Nilson Morais de Brito, na noite de ontem, em Coxim. A vítima chegou a ficar com parte da faca cravada nas costas.

Segundo o site Edição MS, os irmãos ingeriam bebidas alcoólicas em uma residência na Vila Bela, quando se desentenderam e partiram para a briga. Nilson foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Abraão foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.