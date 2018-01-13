Homem reage a assalto e acaba baleado no pescoço

Roubo
Vítima não corre risco de morte
Um homem de 23 anos foi baleado no pescoço ao reagir a roubo na noite de ontem no Jardim Santo André, em Dourados. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital da Vida.
De acordo com o site Dourados News, por volta das 21 horas, na rua André Gomes, o homem e a namorada guardavam mundança na residência quando os autores se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima não obedeceu às ordes e foi atingida pelo disparo.
Logo após o tiro, os criminosos desistiram da ação e fugiram. Apesar do ferimento, Afonso não corre risco de morte. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados.
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