Homem reage a assalto e acaba baleado no pescoço

Um homem de 23 anos foi baleado no pescoço ao reagir a roubo na noite de ontem no Jardim Santo André, em Dourados. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital da Vida.

De acordo com o site Dourados News, por volta das 21 horas, na rua André Gomes, o homem e a namorada guardavam mundança na residência quando os autores se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima não obedeceu às ordes e foi atingida pelo disparo.

Logo após o tiro, os criminosos desistiram da ação e fugiram. Apesar do ferimento, Afonso não corre risco de morte. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados.