Polícia Civil identifica suspeito de matar delegado

Policial
A Delegacia de Homicídios (DH) identificou o suspeito de matar o delegado da Polícia Civil Fábio Monteiro, na tarde desta sexta-feira (12). O policial, de 38 anos, foi morto na favela do Jacarezinho. A DH ainda está tentando localizá-lo.
O corpo do delegado foi velado na sede da Academia de Polícia (Acadepol), onde era professor de direito penal. O sepultamento será às 13h no Cemitério do Caju.
Segundo a Polícia Civil, Fábio saiu da Cidade da Polícia, onde trabalhava como delegado da Central de Garantias, para almoçar e não voltou.
Seu corpo foi encontrado dentro de um carro na comunidade do Jacarezinho, que é vizinha da Cidade da Polícia.
Ainda de acordo com a Polícia, Fábio estava acompanhado de uma mulher quando foi abordado por criminosos e morto. A mulher conseguiu escapar com vida. A Delegacia de Homicídios já ouviu o depoimento dela ontem e deverá ouvi-la hoje de novo.
O carro já foi periciado e as imagens das proximidades foram solicitadas.
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