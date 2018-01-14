Jovem é assassinado com tiro de espingarda

O jovem João Carlos Lopes, de 21 anos, foi assassinado por volta de 05h30 deste domingo (14), por um tiro de uma espingarda calibre .12.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por sua irmã, de 19 anos, o rapaz estava pilotando uma moto Honda CG/150 de cor vermelha, acompanhado por uma mulher, quando dois homens, também em uma motocicleta, pararam ao seu lado, efetuaram o disparo fatal e tomaram um rumo ignorado.

A Polícia Militar e a Perícia Civil de Aral Moreira, município onde o caso aconteceu, seguem com as investigações para a identificação dos autores.