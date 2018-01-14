Jovem é assassinado com tiro de espingarda

Homicídio Qualificado
Crime ocorreu na manhã deste domingo (15)
O jovem João Carlos Lopes, de 21 anos, foi assassinado por volta de 05h30 deste domingo (14), por um tiro de uma espingarda calibre .12.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado por sua irmã, de 19 anos, o rapaz estava pilotando uma moto Honda CG/150 de cor vermelha, acompanhado por uma mulher, quando dois homens, também em uma motocicleta, pararam ao seu lado, efetuaram o disparo fatal e tomaram um rumo ignorado.
A Polícia Militar e a Perícia Civil de Aral Moreira, município onde o caso aconteceu, seguem com as investigações para a identificação dos autores.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS