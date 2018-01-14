Mobilização nacional contra o uso de álcool por motoristas terminou nesta madrugada

Operação Lei Seca
A ação teve início às 16h do último sábado (13)
A mobilização nacional contra o uso de álcool por motoristas terminou na madrugada deste domingo (14), por volta de 04h.
A Operação Lei Seca foi realizada após uma parceria entre as policias Militar, Civil e Rodoviária, e marca o início das ações do calendário nacional, que tem por objetivo diminuir os índices de acidentes decorrentes da combinação de álcool e direção.
Em 2017, essa mesma ação abordou 19,3 mil motoristas pelo país, dos quais 2,5 mil estavam com sintomas de embriaguez.
Até o momento, o balanço regional não havia sido divulgado pelas autoridades competentes.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)
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