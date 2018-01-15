Com ajuda de drone, PMA da cidade de Jardim localiza desmatamento

Mais um desmatamento foi localizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), por meio de uso de drone. Este é sétimo fazendeiro autuado neste início de ano pela PMA de Jardim. No domingo à tarde, os policiais militares ambientais de Jardim, quando em fiscalização no município de Guia Lopes da Laguna, localizaram, com o uso do equipamento, uma área de vegetação nativa do bioma cerrado desmatada ilegalmente.

O pecuarista suprimiu a vegetação e não possuía autorização ambiental para a atividade. A madeira, produto do desmatamento da floresta, não se encontrava no local e já havia pastagem no lugar da vegetação. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 43,27 hectares destruídos. As atividades foram interditadas.

O infrator, de 68 anos, residente em Guia Lopes da Laguna, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 43.270,00. Ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.