Dupla em moto vermelha rouba casal que voltava de festa no São Pedro

Aquidauana
Autor tomou celular e dinheiro das vítimas
Dois homens em uma moto vermelha roubaram casal que voltava de festa na madrugada de ontem, na região do Bairro São Pedro, em Aquidauana. Uma das vítimas, uma mulher de 24 anos, denunciou o caso somente na tarde desta segunda-feira.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, ela e o marido seguiam pela Rua Carlito Leite, quando perto do cruzamento com a Rua Francisco Alves Pereira os autores surgiram. Um deles, armado com faca, ordenou que entregasse ela o celular e dinheiro. Após a ação os ladrões fugiram na direção da Vila São Francisco.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS