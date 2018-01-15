Homem é atropelado por locomotiva de trem

Acidente
Caso aconteceu por volta das 10h do último domingo (14)
Por volta de 10h do último domingo (14), a Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de acidente, quando um homem foi atropelado por uma locomotiva de trem.
No local, uma viatura do SAMU prestava os primeiros socorros à vítima, enquanto a guarnição de salvamento auxiliava a retirada do homem que estava embaixo do trem. Após os atos de socorro, ele foi transportado à unidade de saúde, onde, posteriormente, teve a perna direita amputada na altura do joelho.
No hospital, foi constatado que a vítima estava alcoolizada e tinha, ao seu lado, uma sacola de latinhas.
O maquinista do trem relatou às autoridades policiais que não teve tempo de parar a locomotiva, uma vez que o homem estava deitado sobre o trilho na curva deste trecho.
O caso aconteceu no bairro Industrial, na entrada da Estrada da Bocaína, na beira do trilho, em Corumbá.
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