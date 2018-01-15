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Homem que matou ex em Três Lagoas fugiu para SP ou RJ, acredita Polícia Civil

Homem não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido em setembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/01/2018 às 12:00

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Investigado pelo feminicídio da ex-mulher, Renato Bastos Ottoni, de 65 anos, pode ter fugido para o Rio de Janeiro, onde morava antes de se mudar para Mato Grosso do Sul, ou então para São Paulo, onde tem familiares. Na tarde de ontem, ele matou a tiros Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, de 38 anos, na frente da filha dela, em Três Lagoas. O casal estava separado desde setembro e ele não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com a delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), as forças de segurança de São Paulo e Rio foram acionadas para auxiliar na captura. O crime teria sido motivado por ciúmes. "Ele não admitia o fim e tentava reatar a qualquer custo", explicou.

Ottoni trabalhava em uma indústria de celulose da região, mas pediu demissão no ano passado. Não é descartada a hipótese de que tenha se desligado da empresa porque estava premeditando o assassinato de Halley, pois à época eles já estavam se desentendendo. "Acreditamos nessa possibilidade, mas vamos esperar o luto da família para darmos continuidade às investigações, por meio dos depoimentos".

Também em 2017, Ottoni teria agredido a enteada adolescente. A menor, acompanhada da avó, registrou boletim de ocorrência. Apesar desta agressão, não há histórico formal de violência do homem contra Halley. "Pelo menos a vítima nunca havia registrado boletim de ocorrência. Soubemos que ele a ameaçava, mas ela nunca denunciou".

Crime

Conforme noticiado, a vítima estava na cozinha da casa onde vivia com as filhas, no Bairro Santa Júlia, na tarde de ontem, quando Ottoni chegou no local e atirou três vezes. Halley foi atingida nas costas, nuca e pescoço, na frente da filha adolescente. Após a ação o homem fugiu.  A garota pegou as irmãs menores, de 6 e 3 anos, filhas do autor, e saiu da casa para pedir ajuda. Halley não resistiu e morreu no local.

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