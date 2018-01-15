Jovem tem celular furtado na mureta de banheiro do shopping e denucia à polícia

Aquidauana
Vítima espera imagens das câmeras de segurança identificar o autor
Rapaz de 18 anos teve o aparelho de telefone celular furtado no banheiro do Shopping Atlântico, ontem, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deixou o celular na mureta do banheiro e, quando retornou para buscá-lo, percebeu que havia desaparecido. Ele denunciou o caso à polícia para que as imagens das câmeras de segurança do local sejam liberadas a fim de identificar o suspeito.
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