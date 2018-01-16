Homem que matou ex na frente das filhas é encontrado morto

Policial
Polícia Civil trabalha com hipótese de suicídio
Foi encontrado no início da tarde desta terça-feira em Castilho, no interior de São Paulo, o corpo de Renato Bastos Ottoni, de 62 anos, suspeito de ter matado a tiros a ex-mulher Halley Coimbra, 38, na tarde de domingo, na frente das filhas, em Três Lagoas.
A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. Equipes da Polícia Civil fizeram levantamentos no local e encaminharam o corpo para análises. Tudo indica que ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Ele tinha duas filhas pequenas com a vítima.
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