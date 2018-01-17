Mulheres são vítimas de estelionato em Aquidauana e Anastácio

Uma mulher foi vítima de estelionato e somente percebeu a ação criminosa quando foi realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito, no último dia 9 de janeiro.

Conforme apurado pelas autoridades, a vítima, moradora do Ovídio Costa, nunca havia saído do municíoio e, ainda assim, possuía compras na fatura em outras cidades do País, principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A loja onde as compras foram feitas estuda o caso desde o ano passado, já que as atividades de movimentação são suspeitas.

Para as autoridades policiais de Aquidauana, município que registrou o crime, a mulher relatou que teve um prejuízo total de R$ 1.528,00.

Ela ainda informou que, quando foi à loja, várias pessoas relataram serem vítimas do mesmo crime.

Anastácio

Uma mulher de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar ter sido vítima do mesmo golpe.

Informações dão conta de que ela chegou ao prédio da polícia com dez comprovantes de depósitos feitos em várias contas do Bradesco, tendo um prejuízo de R$ 3.000, 00.

Ela explicou que tudo começou quando, durante seu expediente, ouviu uma mulher falando ao telefone e pedindo para que ela realizasse o depósito em várias contas, e assim ela fez, "caindo nas garras" dos criminosos.

As delegacias de polícia dos respectivos municípios seguem investigando o crime.