Proprietário rural é autuado por armazenamento ilegal de embalagens de agrotóxicos

Meio Ambiente
A destinação das embalagens dos produtos perigosos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos
A Polícia Militar Ambiental (PMA), durante fiscalização, autuou um proprietário rural por armazenamento ilegal de embalagens de agrotóxicos. As embalagens constituídas de tambores plásticos estavam dentro de uma sucata de ônibus, com riscos de contaminação do solo. O material estava exposto à condições climáticas intensas.
O homem, de 62 anos e residente em Cascavel, no Paraná, foi notificado a tomar as providências para a destinação adequada dos resíduos perigosos, uma vez que a destinação atual contratiava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos.
Ele foi autuado administrativamente e recebeu uma multa de R$ 15 mil. O autor também poderá responder por crime ambiental. A pena prevista para este tipo de caso é de um a quatro anos de reclusão.
O caso aconteceu no município de Itaquiraí, por uma ação de oficiais de Naviraí.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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