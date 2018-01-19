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Justiça decreta prisão de 11 suspeitos de envolvimento com PCC

Renan Nucci

Publicado em 19/01/2018 às 18:45

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O juiz em substituição legal na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete, decretou, ontem (18), a prisão preventiva de 11 suspeitos de envolvimento em disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, que teria culminado na execução de uma pessoa por decapitação.

Segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, os suspeitos são membros do PCC e  sequestraram, no dia 18 de novembro de 2017, duas pessoas em frente a um comércio no bairro Jardim São Conrado, sendo uma delas menor de idade. Eles foram, então, mantidos em cárcere privado por dias, tendo sido transportados para outros esconderijos espalhados pela cidade e localizados no próprio Jardim São Conrado, no Jardim Noroeste, no bairro Taveirópolis e nas Moreninhas.

Embora o menor de idade tenha sido liberado três dias depois, o outro homem foi mantido prisioneiro até ser sentenciado pelo próprio PCC à morte. Assim, depois de ter sido interrogado e submetido a intenso sofrimento físico durante todo o período, o prisioneiro foi decapitado por alguns dos suspeitos. O corpo e a cabeça foram envoltos em um cobertor e em sacos plásticos, postos no porta-malas de um carro e jogados em pontos diferentes da região conhecida como “Inferninho”.

Ainda segundo o narrado pelo Ministério Público, os crimes teriam ocorrido em razão do homem ter agredido anteriormente o filho de um dos suspeitos e devido à possível ligação dele com o Comando Vermelho, facção rival à dos ora denunciados. Deste modo, o órgão ministerial denunciou-os como incursos nos crimes de organização criminosa; sequestro e cárcere privado; ocultação de cadáver; e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ao receber a denúncia, o magistrado Carlos Alberto Garcete, por considerar presentes os requisitos legais, atendeu o pedido do delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e decretou de imediato a prisão preventiva de todos os suspeitos. “É evidente que crimes desta natureza – homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, sequestro, cárcere privado e organização criminosa – trazem em seu bojo inquietação e insegurança à sociedade, notadamente quando há notícia de que procedem de grupos criminosos como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que faz emergir o fundamento da ordem pública”, argumentou o juiz ao decretar a prisão.

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