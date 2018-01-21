Agentes apreendem drone em pavilhão da Penitenciária Estadual de Dourados

Agentes penitenciários do Presídio Estadual de Dourados apreenderam drone que caiu dentro do estabelecimento. O flagrante aconteceu na madrugada de hoje, às 3h04, depois que a vistoria foi alertada pelos gritos de presos vindo do pavilhão 1.

O drone bateu na grande do pavilhão 2. Pelas imagens das câmeras de segurança, os agentes viram que um preso saiu pelas grades serradas e pegou mercadoria que estava presa ao equipamento. O detento foi identificado como sendo Oneclair Duarte Almeida, 26 anos, que assumiu ter retirado material, mas que não foi relatado no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego.